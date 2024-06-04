Минфин вторую неделю подряд не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Минфин объявил, что не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. Аукционы обычно проводятся в среду, ближайший мог бы состояться 5 июня.

Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают, что Минфин не будет проводить первичные аукционы по размещению ОФЗ для стабилизации ситуации на рынке внутреннего госдолга вторую неделю подряд. До этого было принято решение не проводить аукцион 29 мая "в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках и в целях содействия стабилизации рыночной ситуации".

До этого Минфин воздерживался от проведения первичных аукционов по размещению нового госдолга по аналогичной причине 16 августа 2023 года.

Тенденция к заметному падению котировок ОФЗ сформировалась на рынке рублевых гособлигаций еще три недели назад, после того, как было опубликовано резюме апрельского заседания Банка России по ставке. Совет директоров ЦБ 26 апреля рассматривал вариант повышения ключевой ставки на 1 процентный пункт - до 17% годовых, сообщил регулятор в резюме состоявшегося обсуждения. Ставку ЦБ в итоге оставил на уровне 16% годовых. Среди основных аргументов за увеличение ключевой ставки до 17% в резюме приводилось предположение, что нейтральная ставка может быть "значимо выше" оценки Банка России, опубликованной в прошлом году (2-3% в реальном выражении, 6-7% в номинальном).

В третьей декаде мая котировки рублевых гособлигаций ускорили снижение после заявлений зампреда ЦБ Алексея Заботкина о том, что вариант повышения ключевой ставки будет также рассматриваться и на заседании совета директоров Банка России в июне. В результате ожидания рынка стали смещаться от снижения ключевой ставки в текущем году до роста вероятности ее повышения (возможно, даже на ближайшем заседании регулятора 7 июня) для борьбы с высокой инфляцией в стране, что толкало цены облигаций дальше вниз.

При этом участники рынка не исключают, что отказ Минфина от размещения нового госдолга вторую неделю подряд может в итоге оказать определенную поддержку рынку и вызвать некоторую позитивную коррекцию, или, по крайней мере, стабилизацию котировок на сложившихся уровнях.