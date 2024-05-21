Минфин РФ 22 мая проведет аукцион по размещению ОФЗ 26246

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 22 мая проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26246, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26246 с погашением 12 марта 2036 года имеют 23 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 133 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 25 сентября 2024 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 43,73 рубля на облигацию и 2-24-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).