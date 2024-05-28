Минфин 29 мая не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ из-за волатильности

Это решение принято ради стабилизации ситуации на рынке

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минфин 29 мая 2024 года не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках и в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, сообщает сайт ведомства.

В последний раз Минфин воздерживался от проведения первичных аукционов по размещению нового госдолга по аналогичной причине 16 августа 2023 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", тенденция к заметному падению котировок ОФЗ сформировалась на рынке внутреннего госдолга еще две недели назад, после того, как было опубликовано резюме апрельского заседания Банка России по ставке. Совет директоров ЦБ 26 апреля рассматривал вариант повышения ключевой ставки на 1 процентный пункт - до 17% годовых, сообщил регулятор в резюме состоявшегося обсуждения. Ставку ЦБ в итоге оставил неизменной на уровне 16% годовых. О том, что ужесточение политики тоже было "на столе", на брифинге в день заседания заявляла и глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Котировки рублевых гособлигаций ускорили снижение 21 мая, отыгрывая заявление зампреда ЦБ Алексея Заботкина о том, что вариант повышения ключевой ставки будет также рассматриваться и на заседании совета директоров Банка России в июне. В результате ожидания рынка постепенно стали перемещаться от снижения ключевой ставки в текущем году до роста вероятности ее повышения (возможно, даже на ближайшем заседании регулятора 7 июня) для борьбы с высокой инфляцией в стране, что толкает котировки облигаций вниз.