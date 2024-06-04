Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Сбербанк до конца июля откроет 16 отделений в новых регионах РФ

Банк начнет проводить там полноценные операции

Сбербанк до конца июля откроет 16 отделений в новых регионах РФ
Фото: РБК/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк до конца июля откроет 16 отделений в новых регионах РФ, начнет проводить там полноценные операции, сообщил глава банка Герман Греф.

Об этом он заявил, выступая в Совете Федерации во вторник.

"Мы уже с середины прошлого года занимаемся этим, сейчас идет ремонт и подготовка зданий, в течение полутора месяцев мы первые 16 отделений должны открыть там. Так что мы будем присутствовать на всей территории страны", - отметил Греф.

Герман Греф Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин вторую неделю подряд не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ

Управление многоквартирными домами могут передать саморегулируемым организациям

Управление многоквартирными домами могут передать саморегулируемым организациям

Путин назначил Андрея Турчака врио главы Республики Алтай

Новый глава Минтранса планирует только "точечную донастройку" кадров

Новый глава Минтранса планирует только "точечную донастройку" кадров

Владимир Путин предложил Андрею Турчаку пост врио главы Республики Алтай

Владимир Путин предложил Андрею Турчаку пост врио главы Республики Алтай
ПМЭФ-2024

В МИД РФ заявили, что делегация талибов едет на ПМЭФ

Хорохордин объявил об уходе с поста главы Республики Алтай

Хорохордин объявил об уходе с поста главы Республики Алтай
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });