Сбербанк до конца июля откроет 16 отделений в новых регионах РФ

Банк начнет проводить там полноценные операции

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Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк до конца июля откроет 16 отделений в новых регионах РФ, начнет проводить там полноценные операции, сообщил глава банка Герман Греф.

Об этом он заявил, выступая в Совете Федерации во вторник.

"Мы уже с середины прошлого года занимаемся этим, сейчас идет ремонт и подготовка зданий, в течение полутора месяцев мы первые 16 отделений должны открыть там. Так что мы будем присутствовать на всей территории страны", - отметил Греф.