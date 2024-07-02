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Песков пообещал скоро объявить о визите в Россию премьер-министра Индии

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию находится в высокой стадии готовности, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы объявим (даты) по договоренности с нашими индийскими друзьями чуть позже. Визит находится в финальной стадии подготовки. Очень важный визит", - сказал он.

Его спросили, что будут обсуждать Моди и президент Владимир Путин.

"У нас есть совместное участие в интеграционных процессах. Поэтому вопросы региональной и глобальной безопасности всегда высоко стоят в повестке дня. Кроме того, наше торгово-экономическое взаимодействие двустороннее - один из главных вопросов, которые обсуждаются. Самые разные области сотрудничества, которые имеется в виду развивать", - ответил Песков.

"Учитывая доверительный характер отношений президента Путина и премьер-министра Моди, можно ожидать, что состоится обмен мнениями по всем вопросам, которые есть на повестке дня, - добавил он. - А их много".

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