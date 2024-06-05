Путин заявил о российском газе как выгодном решении для Казахстана

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Россия готова начать поставки газа в Казахстан для обеспечения им северных регионов страны, для Казахстана это будет наиболее выгодным решением для энергоснабжения данных областей, считает президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас, если говорить об энергетике, мы не только в Узбекистан будем подавать газ, но и то же самое делать в отношении Казахстана: северный Казахстан нуждается в наших энергоносителях", - заявил Путин на встрече с иностранными журналистами в среду.

"Да, Казахстан сам производит (газ - ИФ), но, тем не менее, есть целые большие области Казахстана, которые нуждаются в газоснабжении, и легче получать от нас и дешевле, чем прокладывать новые маршруты, которые будут стоить миллиарды долларов", - подчеркнул российский президент.

Как сообщалось, в октябре 2023 года начались поставки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Со странами региона подписаны соглашения о расширении стратегического сотрудничества.

Поставки ПАО "Газпром" в регион в долгосрочной перспективе будут способствовать динамичному развитию экономик стран Центральной Азии, уверены в российской компании.