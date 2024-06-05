Путин считает, что если США прекратят снабжать Киев, боевые действия быстро закончатся

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Боевые действия прекратятся в течение двух-трех месяцев, если США прекратят поставки оружия Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять оружие. И действия прекратятся в течение двух, максимум трех месяцев", - сказал Путин на встрече с главными редакторами зарубежных информагентств.

Такой ответ он направлял ранее президенту США Джо Байдену.

Президент РФ призвал всех "не мешать возможному мирному процессу". Он отметил, что Запад помешал заключению мирного договора России и Украины в 2022 году.