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Кремль заявил, что РФ может противодействовать поставляемому Киеву высокоточному оружию

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - У России есть средства противодействия высокоточному оружию, поставляемому Западом Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия готова к этому, Россия имеет средства по противодействию", - сказал он в интервью "Известиям".

По словам Пескова, "каждая новая поставка является новым витком эскалации напряженности, и ответственность за этот новый виток лежит на тех странах, которые его инициируют".

Дмитрий Песков Запад Украина
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