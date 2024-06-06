До 51 увеличилось количество пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в столкновении двух трамваев в Кемерово превысило 50 человек, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"В настоящее время количество пострадавших составляет 51, четверо - в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что медики госпитализировали 40 человек, еще 10 обратились в травмпункты самостоятельно.

В четверг утром в Кемерове трамвай не сумел затормозить на резком повороте, из него выпали двое пассажиров. После этого он врезался в другой трамвай, стоявший на остановке.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), прокуратура и полиция проводят проверки.