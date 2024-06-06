Беспилотники ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Белгородской области

Пострадавших нет

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в четверг утром об атаках украинских дронов на территорию сельхозпредприятия.

"В селе Грузское Борисовского района ВСУ дважды атаковали территорию сельхозпредприятия - с беспилотников были сброшены взрывные устройства. В результате один грузовой автомобиль загорелся, второй - серьезно поврежден, без возгорания", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его данным, никто не пострадал.

"Оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ", - добавил Гладков.