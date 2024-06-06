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Что случилось этой ночью: четверг, 6 июня

Столкновение трамваев в Кемерово, авиаудар по Газе, атаки дронов ВСУ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- 67 человек пострадали в столкновении двух трамваев в Кемерово. Трамвай не сумел затормозить на резком повороте и врезался в другой.

- Беспилотники ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Белгородской области. Пострадавших нет.

- Четыре человека погибли и более 20 ранены в результате столкновения двух поездов в Чехии. Власти пока не выдвинули версий о причине произошедшего.

- Произошел пожар на Новошахтинском НПЗ в результате атаки БПЛА. Пострадавших нет, к утру пожар был ликвидирован.

- 32 человека стали жертвами авиаудара Израиля по Газе. Среди них есть женщины и дети.

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