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Специалисты по взрывным работам прибыли в Якутию, где горит более 52 тыс. га леса

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Группа специалистов по взрывным работам ФБУ "Авиалесоохраны" прибыли в Якутию, их задействуют в особо горимых южных и юго-восточных районах, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Подрывы - один из самых эффективных методов в борьбе с пожарами. Особенно на удаленных территориях, включая горную местность, где поблизости нет водоемов. Прокладывая минеральную полосу с применением детонирующего шнура высокой мощности, авиапожарные в 5-6 раз быстрее локализуют кромку пожара, нежели ручным способом", - приводятся в сообщении слова первого вице-премьера Якутии Дмитрия Садовникова.

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Сейчас группа из 26 человек и вертолет Ми-8 базируются в Алдане. Специалисты будут работать в южных и юго-восточных районах, где на сегодня действует значительная часть лесных пожаров

Всего в республике зафиксировано 28 лесных пожаров на площади 52,8 тыс. га. На тушении работают 457 человек, привлечено 22 единицы техники.

По данным властей, в зоне особого внимания сейчас находятся пожар в 9,9 км от упраздненного поселка Нагорный Нерюнгринского района, а также возгорание в 8,5 км от села Тенгюлю Мегино-Кангаласского района, которое уже локализовано.

С 6 мая на территории Якутии объявлен пожароопасный сезон. За этот период уже было зарегистрировано более 70 лесных пожаров.

Якутия Нерюнгринский район Нагорный
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