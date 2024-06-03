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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Режим ЧС федерального уровня введен в Забайкалье и Бурятии из-за лесных пожаров

Режим ЧС федерального уровня введен в Забайкалье и Бурятии из-за лесных пожаров
Архивное фото
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Федеральный режим ЧС введен правительственной комиссией на территории Забайкалья и Бурятии из-за сложной ситуации с лесными пожарами, сообщила в понедельник пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза).

Данное решение правкомиссией было принято по предложению агентства.

"Этот режим позволит быстрее привлечь дополнительные силы и средства для тушения лесных пожаров, а также это упростит компенсацию затрат на тушение лесных пожаров", - говорится в сообщении.

По словам главы Рослесхоза Ивана Советникова, ситуация на территории регионов является сложной, но контролируемой. "Рослесхоз уже направил 400 парашютистов-пожарных Авиалесоохраны и региональных авиаотделений в эти субъекты", - приводит пресс-служба ведомства слова Советникова.

В настоящее время в Забайкальском крае и Бурятии ликвидировано три лесных пожара на 2,5 тыс. га, продолжается тушение 38 возгораний на 96,7 тыс. га. Всего в этих субъектах к тушению привлечены 1,3 тыс. человек, 164 единицы техники. Усиление лесопожарных группировок в этих субъектах продолжается, добавили в Рослесхозе.

Рослесхоз Забайкальский край Бурятия
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