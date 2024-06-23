Лесные пожары на 600 га действуют в Иркутской области у границы с Якутией

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Четыре лесных пожара общей площадью 600 га, по данным на утро воскресенья, действуют в Иркутской области в зоне контроля на границе с Республикой Саха (Якутия).

"Общая площадь четырех лесных пожаров, возникших из-за гроз, по состоянию на утро 23 июня составляет 660 гектаров. В адрес Рослесхоза регионом отправлено письмо с просьбой направить к месту пожаров самолет-зондировщик для вызова искусственных осадков. В настоящее время воздушное судно находится в Чите", - говорится в сообщении.

Как только в районе появится облачность, достаточная для вызова искусственного дождя, по прогнозам это произойдет в понедельник-вторник, зондировщик будет направлен на тушение на границу Иркутской области и Якутии.

Отмечается, что пожары действуют вдали от аэропортов и других объектов инфраструктуры тушения.

Накануне в тушении участвовало 88 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы Иркутской области, в воскресенье к ним перебросят еще 48 человек, еще 11 остаются в резерве.