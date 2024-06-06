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Уровень воды в Тоболе у тюменского села Иевлево начал снижаться

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Впервые с начала паводка в реке Тобол, протекающей через село Иевлево Тюменской области, зафиксирован спад воды.

Так, согласно замерам, к утру 6 июня уровень реки в Иевлево в Ярковском районе понизился на 2 см, 780 см, сообщает информационный центр регионального правительства в четверг.

В других населенных пунктах уровень реки также продолжает спадать.

В городе Ялуторовске вода за сутки снизилась на 4 см, до 680 см, в селе Упорово, райцентре Упоровского района, на 6 см - до 748, в селе Коркино этого же района уровень воды в Тоболе опустился на 5 см, до 748 см.

Ранее сообщалось, что Тобол у села Упорово в паводок этого года поднялся на 330 см выше нормы.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. Пострадавшим выплачено более 120 млн рублей.

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Затопленные дома в Кургане
Хроника 30 марта – 06 июня 2024 годаПаводок в России
Тобол Иевлево
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