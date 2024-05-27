На восстановление дорог пострадавшие от ЧС регионы получат 2 млрд рублей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Правительство в 2024 году направит дополнительно 2 млрд рублей на восстановление дорог в регионах, пострадавших от чрезвычайных ситуаций.

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами напомнил о поддержке регионов, ранее пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера, в том числе о решениях по восстановлению жилья и инфраструктуры Крыма, на который обрушился ураган в конце 2023 года.

"Тогда правительство оперативно помогло привести в нормальное состояние и жилье и коммунальную, и инженерную инфраструктуру, выделили из бюджета свыше 3 млрд рублей на восстановление дорог, поврежденных наводнениями в шести российских субъектах, в том числе в Крыму, в Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, в Амурской и Иркутской областях. Теперь по поручению президента дополнительно предоставим еще 2 млрд рублей на эти цели", - сказал Мишустин.

Он уточнил, что речь идет о мерах по восстановлению дорог местного, межмуниципального, регионального значения.

"Недавно масштабным паводкам подверглись Оренбургская и Курганская области. На помощь гражданам и ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации там направили 9 млрд рублей. Пострадали очень многие объекты, дороги были размыты. Марат Шакирзянович (Хуснуллин, вице-премьер - ИФ), важно восстановить их, чтобы они соответствовали всем нормативным требованиям. Знаю, вы занимаетесь этим, прошу вас держать этот вопрос на личном контроле", - сказал глава правительства.