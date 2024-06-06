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Песков назвал важными слова Путина насчет отправки высокоточного оружия из РФ в третьи страны

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Заявление президента РФ Владимира Путина о возможной отправке российского высокоточного оружия в другие страны дает представление о неминуемых последствиях поставок такого вооружения Западом на Украину, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это очень важное заявление, которое весьма прозрачно говорит о том, что поставки вооружения, которое будет стрелять по нам, не могут остаться без последствий, и эти последствия обязательно будут", - сказал он журналистам в четверг.

При этом представитель Кремля отказался назвать регионы или конкретные страны, куда Москва может направить такое оружие, отметив, что "президент сказал то, что хотел сказать".

"Здесь все предельно ясно и поэтому это не нуждается в каком-то расширении", - добавил Песков.

Накануне Путин в ходе общения с главными редакторами иностранных СМИ заявил, что Москва рассматривает вопрос об асимметричном ответе на поставки Украине высокоточного оружия для ударов по российской территории.

"Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории, создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России", - сказал президент РФ.

Дмитрий Песков Владимир Путин
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