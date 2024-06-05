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Москва думает об ответе на поставки Западом высокоточного оружия Киеву

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки Украине высокоточного оружия для ударов по российской территории является прямым участием западных стран в конфликте, отметив, что это путь к "серьезным проблемам".

"И в конечном итоге, если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас, а это есть их прямое участие в войне против Российской Федерации, то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. В общем, это путь к очень серьезным проблемам", - сказал Путин на встрече с главными редакторами зарубежных информагентств.

Он также заявил, что Москва рассматривает вопрос об ассиметричном ответе на поставки Украине высокоточного оружия для ударов по российской территории.

"Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории, создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России", - сказал Путин.

"То есть, ответ может быть ассиметричным. Мы над этим подумаем", - заявил Путин.

"Конечно, подобные действий будут окончательно - они и сейчас уже дошли до высшей степени деградации, но будут окончательно разрушать международные отношения и будут подрывать международную безопасность", - сказал Путин.

Также Путин заявил, что Россия усовершенствует системы ПВО. "Что мы должны делать в ответ? Первое - мы, конечно, будем совершенствовать наши системы ПВО. Будем их уничтожать", - сказал он.

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