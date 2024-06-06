Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове возросло до 123 человек

Четверо человек находятся в тяжелом состоянии, один погиб

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В результате столкновения двух трамваев в Кемерово пострадали 123 человека; госпитализированы 21 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии, сообщил "Интерфаксу" помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, общее число обратившихся за медицинской помощью после ДТП с трамваями на Кузбассе составило 123 человека, в том числе 10 детей. Госпитализированы 21 человек, из них четыре - в тяжелом состоянии. Один человек проходит обследование", - сказал Кузнецов.

100 человек, в том числе 10 детей получили медицинскую помощь амбулаторно.

"К сожалению, один человек погиб", - сообщил помощник министра.

Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава координируют оказание медицинской помощи.

Ранее сообщалось о 109 пострадавших в ДТП.

В четверг утром в Кемерово трамвай не сумел затормозить на резком повороте и из него выпали двое пассажиров. После этого он врезался в другой трамвай, стоявший на остановке.

По факту инцидента возбуждены два уголовных дела: по ч. 3 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).