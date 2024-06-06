Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове возросло до 123 человек

Четверо человек находятся в тяжелом состоянии, один погиб

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В результате столкновения двух трамваев в Кемерово пострадали 123 человека; госпитализированы 21 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии, сообщил "Интерфаксу" помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, общее число обратившихся за медицинской помощью после ДТП с трамваями на Кузбассе составило 123 человека, в том числе 10 детей. Госпитализированы 21 человек, из них четыре - в тяжелом состоянии. Один человек проходит обследование", - сказал Кузнецов.

100 человек, в том числе 10 детей получили медицинскую помощь амбулаторно.

"К сожалению, один человек погиб", - сообщил помощник министра.

Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава координируют оказание медицинской помощи.

Ранее сообщалось о 109 пострадавших в ДТП.

В четверг утром в Кемерово трамвай не сумел затормозить на резком повороте и из него выпали двое пассажиров. После этого он врезался в другой трамвай, стоявший на остановке.

По факту инцидента возбуждены два уголовных дела: по ч. 3 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Кемерово Алексей Кузнецов Минздрав РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2024

В РФ проведут пилот по биометрической идентификации въезжающих иностранцев

ПМЭФ-2024

Борис Титов: Налоговые изменения решат проблему аутсорсинга в России

Борис Титов: Налоговые изменения решат проблему аутсорсинга в России

Песков заявил, что слова Путина о поставках оружия третьим странам услышаны Западом

Песков заявил, что слова Путина о поставках оружия третьим странам услышаны Западом
ПМЭФ-2024

Хинштейн ждет принятия закона об оборотных штрафах за утечку персональных данных в 2024 г.

Хинштейн ждет принятия закона об оборотных штрафах за утечку персональных данных в 2024 г.

Еще одно уголовное дело завели в Кемерове из-за смертельного ДТП с трамваями

Еще одно уголовное дело завели в Кемерове из-за смертельного ДТП с трамваями
ПМЭФ-2024

Минцифры допустило уголовное наказание за нарушения при продаже сим-карт иностранцам

В Москве задержан француз по подозрению в сборе данных о военной деятельности РФ

Возобновление работы ни одного из остающихся закрытыми аэропортов РФ пока не ожидается

Возобновление работы ни одного из остающихся закрытыми аэропортов РФ пока не ожидается
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });