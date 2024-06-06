В результате ДТП с трамваями в Кемерове пострадали 109 человек

Фото: Максим Рожко/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В результате столкновения двух трамваев в Кемерове пострадали 109 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил "Интерфаксу" помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в ДТП с трамваями на Кузбассе пострадали 109 человек, в том числе семеро детей. Госпитализированы 19 человек, из них четыре - в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов. По его словам, один человек погиб.

29 человек проходят необходимые обследования, исходя из их состояния, врачи принимают решение о необходимости госпитализации и оперативного лечения.

Нескольким пациентам сделали операции. 60 человек, в том числе семеро детей, получили медицинскую помощь амбулаторно.

Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России координируют оказание медицинской помощи. Проводятся телемедицинские консультации с федеральными клиниками.

В четверг утром в Кемерове трамвай не смог затормозить на резком повороте, из него выпали два пассажира. После этого он врезался в другой трамвай, стоявший на остановке.

Возбуждено уголовное дело по по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура и полиция проводят проверки.