Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Еще одно уголовное дело завели в Кемерове из-за смертельного ДТП с трамваями

Еще одно уголовное дело завели в Кемерове из-за смертельного ДТП с трамваями
Трамвайные пути на месте столкновения трамваев в Кемерове
Фото: Максим Киселев/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Управление МВД по городу Кемерово возбудило уголовное дело в связи со столкновением двух трамваев, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления министерства.

В РоссииВ результате ДТП с трамваями в Кемерове пострадали 109 человекВ результате ДТП с трамваями в Кемерове пострадали 109 человекЧитать подробнее

Дело открыто по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), говорится в сообщении.

В четверг утром в Кемерове трамвай не сумел затормозить на резком повороте, из него выпали двое пассажиров. После этого он врезался в другой трамвай, стоявший на остановке. По последним данным, пострадали более 100 человек, один погиб.

Ранее СКР возбудил по данному факту уголовное дело по по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура и полиция проводят проверки.

Кемерово
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2024

Минцифры допустило уголовное наказание за нарушения при продаже сим-карт иностранцам

В Москве задержан француз по подозрению в сборе данных о военной деятельности РФ

Возобновление работы ни одного из остающихся закрытыми аэропортов РФ пока не ожидается

Возобновление работы ни одного из остающихся закрытыми аэропортов РФ пока не ожидается

Отдельные экспортеры перевыполняют указ о продаже валюты

ПМЭФ-2024

Перечень экономически значимых организаций расширят до девяти позиций

ПМЭФ-2024

Вице-премьер Чернышенко объяснил дефицит кадров в РФ двумя причинами

ПМЭФ-2024

Решетников сказал, что привязка НДПИ к бенчмаркам позволит избежать разовых налогов

Песков назвал важными слова Путина насчет отправки высокоточного оружия из РФ в третьи страны

Минпромторг предложил вывести из-под "курсовой" пошлины еще около 200 экспортных товаров

Песков заявил, что показывает Путину талантливые карикатуры на него

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });