Еще одно уголовное дело завели в Кемерове из-за смертельного ДТП с трамваями

Трамвайные пути на месте столкновения трамваев в Кемерове Фото: Максим Киселев/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Управление МВД по городу Кемерово возбудило уголовное дело в связи со столкновением двух трамваев, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления министерства.

Дело открыто по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), говорится в сообщении.

В четверг утром в Кемерове трамвай не сумел затормозить на резком повороте, из него выпали двое пассажиров. После этого он врезался в другой трамвай, стоявший на остановке. По последним данным, пострадали более 100 человек, один погиб.

Ранее СКР возбудил по данному факту уголовное дело по по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура и полиция проводят проверки.