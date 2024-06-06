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По делу о кемеровских трамваях задержаны два человека

По делу о кемеровских трамваях задержаны два человека
Фото: AP/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Кемерове сотрудники Следственного комитета задержали директора и мастера АО "Кемеровская электротранспортная компания" после столкновения трамваев компании, сообщает пресс-служба областного управления СК.

Директора и мастера подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

"По версии следствия, 6 июня фигуранты допустили выход в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим транспортным средством, следовавшим в попутном направлении по аналогичном маршруту по шоссе Логовому областного центра. В результате аварии пострадали водитель трамвая и более 100 пассажиров. Один мужчина скончался, остальным оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

С подозреваемыми проводят следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Утром 6 июня в Кемерове трамвай на большой скорости прошел поворот, у него оторвало двери, из салона выпали пассажиры. Затем трамвай врезался в другой трамвай, стоявший на остановке. По последним данным, пострадали 123 человека, один погиб.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), а МВД - по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

МВД СКР Кемерово
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