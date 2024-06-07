Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Третье уголовное дело возбудили в Кузбассе после смертельного ДТП с трамваями

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - По факту столкновения двух трамваев в Кемерово, в результате чего пострадали более 140 человек и один пассажир погиб, возбуждено еще одно уголовное дело, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Кемеровской области в пятницу.

Дело квалифицировано по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).

"По версии следствия, неустановленные в данный момент должностные лица управления транспорта и связи администрации Кемерово своевременно не приняли достаточных мер по контролю за деятельностью АО "Кемеровская электротранспортная компания" и иными подведомственными организациями, что повлекло выход 6 июня в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим транспортным средством, следовавшим в попутном направлении по аналогичном маршруту по шоссе Логовому областного центра", - говорится в сообщении.

В результате, по данным ведомства, пострадали водитель трамвая и более 140 пассажиров, один мужчина скончался.

В четверг утром в Кемерово трамвай не смог затормозить на резком повороте и из него выпали двое пассажиров. После этого он врезался в другой трамвай, стоявший на остановке.

СКР изначально возбудил уголовное дело по ч.2 ст.238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), а МВД - по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

В рамках расследования дела, возбужденного СКР, задержали двух человек: директора и мастера АО "Кемеровская электротранспортная компания".

Кемерово Кемеровская область СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2024

Прокуроры РФ вернули в собственность государства более 100 предприятий

Отказ тормозов мог стать причиной ДТП с вахтовым автобусом в Забайкалье

Отказ тормозов мог стать причиной ДТП с вахтовым автобусом в Забайкалье
Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь перехватили 11 дронов ВСУ над Крымом и 8 - над Азовским морем

В ДТП с участием вахтового автомобиля в Забайкалье погибли три человека

Что произошло за день: четверг, 6 июня

Песков заявил об отсутствии оснований для начала переговоров РФ и Украины

Песков заявил об отсутствии оснований для начала переговоров РФ и Украины
ПМЭФ-2024

В РФ проведут пилот по биометрической идентификации въезжающих иностранцев

По делу о кемеровских трамваях задержаны два человека

По делу о кемеровских трамваях задержаны два человека
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });