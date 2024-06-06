Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил об угрозе атаки беспилотников.

"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал Гусев в своем телеграм-канале.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Муром Шебекинского городского округа и поселок Прилесье Краснояружского района подверглись атакам со стороны ВСУ, есть пострадавшая.