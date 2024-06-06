Два населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам ВСУ, есть пострадавшая

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Село Муром Шебекинского городского округа и поселок Прилесье Краснояружского района подверглись атакам со стороны ВСУ, есть пострадавшая, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в четверг вечером.

По его данным, в результате обстрела осколками посечены заборы двух частных домовладений и автомобиль.

"Село Муром Шебекинского городского округа также подверглось повторной атаке ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил губернатор.

В результате двух атак в селе Муром выбиты окна в одном частном жилом домовладении, повреждены кровля коммерческого объекта и автомобиль, добавил Гладков.