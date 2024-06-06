Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Два населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам ВСУ, есть пострадавшая

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Село Муром Шебекинского городского округа и поселок Прилесье Краснояружского района подверглись атакам со стороны ВСУ, есть пострадавшая, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в четверг вечером.

По его данным, в результате обстрела осколками посечены заборы двух частных домовладений и автомобиль.

"Село Муром Шебекинского городского округа также подверглось повторной атаке ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил губернатор.

В результате двух атак в селе Муром выбиты окна в одном частном жилом домовладении, повреждены кровля коммерческого объекта и автомобиль, добавил Гладков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 6 июня

Песков заявил об отсутствии оснований для начала переговоров РФ и Украины

Песков заявил об отсутствии оснований для начала переговоров РФ и Украины
ПМЭФ-2024

В РФ проведут пилот по биометрической идентификации въезжающих иностранцев

ПМЭФ-2024

Борис Титов: Налоговые изменения решат проблему аутсорсинга в России

Борис Титов: Налоговые изменения решат проблему аутсорсинга в России

Песков заявил, что слова Путина о поставках оружия третьим странам услышаны Западом

Песков заявил, что слова Путина о поставках оружия третьим странам услышаны Западом
ПМЭФ-2024

Хинштейн ждет принятия закона об оборотных штрафах за утечку персональных данных в 2024 г.

Хинштейн ждет принятия закона об оборотных штрафах за утечку персональных данных в 2024 г.

Еще одно уголовное дело завели в Кемерове из-за смертельного ДТП с трамваями

Еще одно уголовное дело завели в Кемерове из-за смертельного ДТП с трамваями
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });