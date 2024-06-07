В аварии с вахтовым автобусом в Забайкалье пострадали 28 человек

Три человека погибли

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ДТП с участием вахтового автобуса произошло на территории рудника "Александровский", сообщил "Интерфаксу" глава Давендинской городской администрации Александр Гизатов.

"Пока известно только, что вахтовый автомобиль слетел с дороги, которая относится к золотодобывающему руднику "Александровский" (...)", - сообщил Гизатов.

В Минздраве края уточнили, что в вахтовом автомобиле находилось почти 30 человек.

"Пострадали 28 человек, в числе которых трое погибших, шесть человек получили медицинскую помощь на месте. Остальные пострадавшие будут госпитализированы в центральную районную больницу, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь", - отметили в министерстве.

Из краевых учреждений сформирована и направлена бригада хирургического профиля.

Согласно уточненным данным, ДТП произошло в 50 км от Могочи в районе поселка Давенда. Водитель "Урала"(вахтовый автобус) не справился с управлением и слетел в кювет. Машина ехала по маршруту Давенда - карьер рудника "Александровский".

"ДТП произошло на технологической дороге одной из горнорудных организаций. По предварительной информации, водитель автомашины, возвращаясь с работниками в вахтовый поселок, не справился с управлением и допустил опрокидывание", - сообщает прокуратура края.

Ранее в Минздраве края сообщили, что известно о 19 пострадавших и трех погибших в автомобильной аварии с участием вахтового автомобиля. На месте работают шесть бригад скорой медицинской помощи Могочинской ЦРБ. Проводится прокурорская проверка с участием Могочинского межрайонного прокурора Андрея Быкова. СУ СК России по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.