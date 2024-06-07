Подъем воды в Иртыше в Тобольске остановился

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Впервые с начала паводка на реке Иртыш, протекающей в городе Тобольске Тюменской области, не зафиксирован суточный прирост воды.

Так, согласно замерам, к утру 7 июня уровень реки остановился на отметке в 781 см, сообщает информационный центр регионального правительства в пятницу.

В других населенных пунктах Иртыш продолжает подниматься.

В селе Уват, райцентре Уватского района, река поднялась на 3 см, до 1171 см; в селе Демьянском этого же района - с 963 см до 968 см.

В Тобольске на случай паводка создано 600 мест для временного размещения горожан, в резерве - еще 3 тыс. мест.

Ранее сообщалось, что, согласно прогнозам, паводок на Иртыше в Тобольске продлится долго.

Исторический минимум уровня Иртыша в Тобольске был зарегистрирован в 1967 году - 215 см, максимум - в 1941 году, тогда вода поднялась до отметки в 950 см.

Максимальный уровень воды в Иртыше в Увате ожидается до 1290 см (критический уровень - 1285 см), в Демьянском - до 1090 см (критический уровень - 1064 см). Пик паводка в Уватском районе, самом северном районе Тюменской области, прогнозируется к середине июня.