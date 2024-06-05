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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:37

Иртыш у Тобольска за сутки поднялся еще на 2 см

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Тюменской области вода продолжает подниматься по всему течению Иртыша, сообщил информационный центр регионального правительства. Замеры показали, что уровень воды в Иртыше в Тобольске за сутки повысился на 2 см, до 780 см (критическая отметка составляет 853 см). В прошлые сутки подъем также составил 2 см.

В селе Уват, райцентре Уватского района, река к утру 5 июня поднялась на 3 см, до 1162 см; в селе Демьянском этого же района - с 956 см до 959 см.

В Тобольске на случай паводка создано 600 мест для временного размещения горожан, в резерве - еще 3 тысячи мест.

По прогнозам, паводок на Иртыше в Тобольске продлится долго. Исторический минимум уровня Иртыша в Тобольске был зарегистрирован в 1967 году - 215 см, максимум - в 1941 году, тогда вода поднялась до отметки в 950 см.

Максимальный уровень воды в Иртыше в Увате ожидается до 1290 см (критический уровень - 1285 см), в Демьянском - до 1090 см (критический уровень - 1064 см). Пик паводка в Уватском районе, самом северном районе Тюменской области, прогнозируется к середине июня.

Зато в Ишиме уровень воды снизился во всех населенных пунктах Тюменской области, сообщил информационный центр регионального правительства.

К 8:00 (6:00 по Москве) 5 июня вода в Ишиме в селе Викулово, райцентре Викуловского района, снизился на 7 см, остановившись на 994 см, это ниже критической отметки на 6 см.

В селе Абатском Ишим опустился на 3 см - до 1028 см (критическая отметка - 1000 см).

В городе Ишиме уровень реки снизился на 7 см, до 755 см, что ниже критической отметки, которая составляет 850 см.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается, что в Абатском и Викулово Ишим опустится ниже критических отметок на этой неделе. Уровень воды в городе Ишим опустился ниже критической отметки (850 см) 21 мая.

В Абатском и Викулове в начале мая река поднялась до исторических максимумов в 1236 см и 1169 см соответственно, в Ишиме 2 мая вода достигла рекордной отметки в 1064 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка.

Иртыш Тобольск Ишим Тюменская область Викулово
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