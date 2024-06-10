Уровень воды в Иртыше в Тобольске остановился на 784 см

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Вторые сутки не фиксируется подъем воды в реке Иртыш в пределах Тобольска Тюменской области.

Так, к утру 10 июня уровень воды в реке остановился на 784 см, такой же уровень был и накануне утром, при этом 8 июня Иртыш поднялся на 3 см, сообщает информационный центр регионального правительства.

В селе Уват, райцентре Уватского района, река к 10 июня поднялась на 2 см, до 1178 см; в селе Демьянском этого же района - на 3 см, до 975 см.

В Тобольске на случай паводка создано 600 мест для временного размещения горожан, в резерве - еще 3 тыс. мест.

Ранее сообщалось, что, согласно прогнозам, паводок на Иртыше в Тобольске продлится долго.

Исторический минимум уровня Иртыша в Тобольске был зарегистрирован в 1967 году - 215 см, максимум - в 1941 году, тогда вода поднялась до отметки в 950 см.

Максимальный уровень воды в Иртыше в Увате ожидается до 1290 см (критический уровень - 1285 см), в Демьянском - до 1090 см (критический уровень - 1064 см). Пик паводка в Уватском районе, самом северном районе Тюменской области, прогнозируется к середине июня.