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Песков сказал, что Путин не будет реагировать на выпады Байдена в его адрес

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Агрессивные высказывания Джо Байдена в адрес главы российского государства не красят президента США, Владимир Путин на это не будет реагировать, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Каждый раз мы задаемся вопросом, что именно имел в виду президент Байден. Я уже говорил, что, конечно, скажем так, такая агрессивная его лексика в отношении нашего главы государства скорее не красит главу американского государства. Путин на это не реагировал и не будет реагировать", - сказал Песков журналистам в пятницу, комментируя высказывания Байдена о Путине.

По его словам, в России сожалеют, что в мировой политике такого уровня используются подобные выражения в адрес президента.

Песков также прокомментировал слова Байдена о том, что он знает Путина более 40 лет.

"Действительно, иногда хочется задаться вопросом, что имеет в виду президент Соединенных Штатов Америки, в том числе и когда он говорил о сорока годах. Когда-нибудь, наверное, кто-нибудь его спросит, что он имел в виду. Там уже были рассуждения, кто-то отматывал назад, чтобы понять, чем занимался Путин 40 лет назад. Там можно делать очень глубокие аналитические выводы, каким образом Байден познакомился с Путиным", - отметил представитель Кремля.

Владимир Путин Джо Байден Дмитрий Песков США
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