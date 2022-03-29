Кремль отметил негативное влияние на отношения с США оскорблений в адрес Путина

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина оказывают негативное влияние на двусторонние отношения, но диалог между странами все равно необходим, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Личные оскорбления не могут не оставлять свой след в отношениях между главами государств, тем более личные оскорбления, которым вообще не должно быть места в риторике главы государства. Это, конечно, фактор, который оказывает негативное влияние, - сказал он на брифинге. - Тем не менее, диалог между Россией и США нужен в любом случае. Он нужен не только в интересах двух стран, но и в интересах всего мира. Так или иначе нам рано или поздно придется говорить. Нам придется говорить о вопросах стратстабильности, безопасности и так далее, о тех вопросах, которые можем и должны обговаривать только мы".

Ранее Песков сказал американскому телеканалу PBS, что эти высказывания весьма тревожны. Он добавил: "Мы очень сожалеем об этом. Его (Байдена - ИФ) заявление о том, что Путин не должен быть у власти в России, конечно, совершенно неприемлемо".

По словам пресс-секретаря Путина, "не президенту Соединенных Штатов решать, кто является и кто будет президентом Российской Федерации, это за народом России, который принимает решение на выборах".

Недавно Байден в Варшаве раскритиковал российское руководство за действия на Украине, а позже, не поясняя о ком именно говорит, сказал: "Господи, этот человек не может оставаться у власти".

Позднее в администрации США, разъясняя слова американского президента, заверили, что он не намерен добиваться смены власти в России.

"Президент хотел сказать, что нельзя давать Путину возможность распространять свою власть на соседние страны, на регион. Он не ставил под сомнение власть Путина в России и не говорил о смене власти", - цитировали западные СМИ неназванного представителя Белого дома.

28 марта Байден заявил, что не отказывается от своих слов, они стали "выражением его личных чувств", и не являются изменением политики США в отношении России.