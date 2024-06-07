Подъезд многоквартирного дома обрушился в результате обстрела Луганска

Число пострадавших при обстреле города достигло 22

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Подъезд многоквартирного дома в Луганске обрушился после ракетного удара украинской армии, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах города.

"В одном из попавших под обстрел многоэтажных домов полностью обрушился подъезд после обстрела", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, под завалами могут быть люди.

Ранее глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко сообщила о 20 пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по Луганску. По данным властей ЛНР, при обстреле ВСУ применили дальнобойные ракеты западного производства ATACMS.

Позже в правительстве ЛНР сообщили, что число пострадавших выросло до 22 человек.