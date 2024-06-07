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При обстреле Луганска пострадали 20 человек

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Два десятка человек, включая ребенка, пострадали в результате обстрела Луганска в пятницу, сообщила министр здравоохранения Луганской народной республики (ЛНР) Наталия Пащенко.

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"По предварительной информации, в результате обстрела ВСУ города Луганска пострадали 20 человек, включая восьмилетнего ребенка", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства ЛНР со ссылкой на Пащенко.

На место обстрела выехали бригады скорой помощи. Все пострадавшие госпитализированы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Луганск
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