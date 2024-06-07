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Три человека погибли после обрушения подъезда дома при обстреле Луганска

По данным Минздрава ЛНР, 35 человек пострадали

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Спасателям удалось эвакуировать десять человек из-под завалов обрушенного ударом ВСУ подъезда в пятиэтажке в Луганске, трое из них погибли, семеро госпитализированы, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

По данным ведомства, из-за обстрела Луганска в одном из пятиэтажных домов полностью обрушился подъезд, под завалами могут оставаться мирные жители. Сотрудники МЧС на месте происшествия продолжают поисково-спасательную операцию.

В свою очередь глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что число пострадавших от ракетного удара по Луганску возросло до 35 человек.

"По последним данным, количество пострадавших в результате обстрела ВСУ столицы Республики увеличилось до 35 человек. Трое из них - дети (трое мальчиков 16-ти, 15-ти и 8-ми лет)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства ЛНР со ссылкой на Пащенко.

Министр сообщила, что пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие от обстрела дети находятся в состоянии средней тяжести, отметила Пащенко.

Ранее о том, что подъезд многоквартирного дома в Луганске полностью обрушился после ракетного удара украинской армии "Интерфаксу" рассказали в экстренных службах. Сообщалось, что под завалами могут быть люди.

В правительстве Луганской народной республики заявили, что ряд учреждений образования в Луганске получили повреждения в результате ракетного удара украинской армии по городу.

"В результате обстрела Луганска пострадали две школы, три детсада, Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства, а также один из корпусов Далевского университета", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канала правительства ЛНР.

По данным ведомства, пострадавших и жертв среди персонала и учеников нет.

Ранее власти ЛНР сообщили о 22 пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по Луганску. По данным местных властей, при обстреле ВСУ применили дальнобойные ракеты ATACMS.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Луганск МЧС РФ
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