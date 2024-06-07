АСВ в суде не добилось запрета экс-предправления Интерпромбанка Зипухо выезжать из РФ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 3 июня отказал Интерпромбанку в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) в установлении запрета бывшему председателю правления банка Василию Зипухо выезжать из России.

В определении суда, размещенном на сайте, поясняется, что "заявителем не представлено доказательств невозможности дальнейшего выявления имущества Зипухо В.В., и выполнения иных мероприятий процедуры банкротства без его личного участия, ... или воспрепятствования проведению финансовым управляющим процедуры реализации имущества должника".

"Суд приходит к выводу об отсутствии оснований для установления в отношении Зипухо Василия Владимировича временного ограничения права на выезд из Российской Федерации и изъятия паспорта, ... направления его в выдавший орган для обеспечения хранения", - подчеркивается в документе.

Арбитражный суд Москвы 27 марта 2024 года по заявлению АСВ признал экс-банкира банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. Требование банка "Огни Москвы" в размере 259,6 млн рублей были включены в реестр кредиторов должника.

Банк России 16 апреля 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Интерпромбанка, а также назначил временную администрацию по управлению данной кредитной организацией.

Суд зарегистрировал заявление ЦБ РФ о банкротстве банка 16 июня 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд 8 ноября 2021 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 16 августа удовлетворил заявление ЦБ РФ о банкротстве Интерпромбанка и открыл конкурсное производство в отношении банка, конкурсным управляющим было утверждено АСВ.

Объем страхового возмещения вкладчикам Интерпромбанка на начало марта 2021 года оценивался в 4,3 млрд рублей, говорилось в сообщении АСВ.

Интерпромбанк фигурировал в деле экс-министра открытого правительства Михаила Абызова. Его супруга Екатерина Сиротенко просила освободить из-под ареста средства на счетах в банке в объеме 130,9 млн рублей. В исковых требованиях Хамовнический суд Москвы ей отказал. В настоящее время Абызов находится под стражей по обвинению по ряду статей УК РФ.

По итогам 2020 года Интерпромбанк занимал 140-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".