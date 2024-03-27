Суд признал банкротом экс-председателя правления Интерпромбанка Зипухо

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в среду по заявлению Интерпромбанка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) признал несостоятельным (банкротом) бывшего председателя правления этого кредитного учреждения Василия Зипухо.

Как следует из картотеки суда, суд ввел в отношении должника процедуру реализации имущества.

АСВ подало в суд заявление о банкротстве 8 февраля. Размер долга на сайте пока не указан.

АСВ 9 июня 2023 года направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности экс-бенефициара банка Дмитрия Мазурова, бывших председателей правления Павла Шмарова, Зипухо, а также врио председателя правления Марии Кадулиной.

Размер потенциальной субсидиарной ответственности составляет 12,4 млрд рублей.

Меры обеспечения по иску агентство просило принять в отношении Зипухо, Шмарова и Кадулиной.

Кассационный суд 14 февраля 2024 года оставил в силе арест имущества Шмарова, Зипухо и Кадулиной на сумму 12,5 млрд рублей у каждого, а также запрет Росрегистрации производить любые регистрационные действия, связанные с отчуждением и/или обременением имущества троих должников.

Арбитражный суд Москвы 15 февраля приостановил производство по иску АСВ о привлечении четырех лиц, ранее контролировавших Интерпромбанк, к субсидиарной ответственности.

Дело приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по поступившему в суд 15 мая 2022 года другому заявлению конкурсного управляющего - о взыскании с пяти лиц, ранее контролировавших банк, 10,2 млрд рублей убытков.

До этого, в декабре 2022 года, АСВ подало иск о взыскании 232,6 млн рублей убытков со Шмарова и Зипухо.

АСВ также просило арестовать их имущество, включая денежные средства, в размере 232,6 млн рублей у каждого, за исключением денежных средств в размере прожиточного минимума самого гражданина и лиц, находящихся на его иждивении.

Девятый арбитражный апелляционный суд 14 марта 2023 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 30 декабря 2022 года отказал АСВ в мерах обеспечения, однако кассационный суд 18 мая 2023 года арестовал имущество, включая денежные средства, Зипухо на сумму 232,6 млн рублей.

При этом кассационный суд оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций об отказе АСВ арестовать имущество Шмарова в размере 232,6 млн рублей.

Суд первой инстанции 14 июня 2023 года частично удовлетворил заявление АСВ, решив взыскать с Зипухо 232,6 млн рублей убытков.

Агентство просило суд солидарно взыскать со Шмарова и Зипухо 232,5 млн рублей убытков, а с Зипухо еще 63,5 тыс. рублей убытков.

Банк России 16 апреля 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Интерпромбанка, а также назначил временную администрацию по управлению данной кредитной организацией.

Суд зарегистрировал заявление ЦБ РФ о банкротстве банка 16 июня 2021 года. Девятый арбитражный апелляционный суд 8 ноября 2021 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 16 августа удовлетворил заявление ЦБ РФ о банкротстве Интерпромбанка и открыл конкурсное производство в отношении банка, конкурсным управляющим было утверждено АСВ.

Объем страхового возмещения вкладчикам Интерпромбанка на начало марта 2021 года оценивался в 4,3 млрд рублей, говорилось в сообщении АСВ.

Интерпромбанк фигурировал в деле экс-министра открытого правительства Михаила Абызова. Его супруга Екатерина Сиротенко просила освободить из-под ареста средства на счетах в банке в объеме 130,9 млн рублей. В исковых требованиях Хамовнический суд Москвы ей отказал. В настоящее время Абызов находится под стражей по обвинению по ряду статей УК РФ.

По итогам 2020 года Интерпромбанк занимал 140-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".