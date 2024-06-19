ВС поддержал арест имущества троих экс-руководителей Интерпромбанка на 12,5 млрд руб. у каждого

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ 14 июня отказал в пересмотре решения об аресте по ходатайству Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) имущества бывших председателей правления московского Интерпромбанка Павла Шмарова и Василия Зипухо, а также врио председателя правления Марии Кадулиной на сумму 12,5 млрд рублей у каждого.

"Доводы кассационной жалобы не подтверждают наличие оснований... для рассмотрения дела в судебном заседании судебной коллегии Верховного суда Российской Федерации и пересмотра обжалуемых судебных актов", - говорится в определении суда, размещенном на сайте.

Меры обеспечения были приняты в рамках иска агентства о привлечении ранее контролировавших Интерпромбанк лиц к субсидиарной ответственности. Размер потенциальной субсидиарной ответственности составляет 12,4 млрд рублей.

АСВ 9 июня 2023 года направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности экс-бенефициара банка Дмитрия Мазурова, Шмарова, Зипухо и Кадулиной. Меры обеспечения АСВ просило принять в отношении Зипухо, Шмарова и Кадулиной.

Арбитражный суд Московского округа 14 февраля оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций об аресте имущества на 12,4 млрд рублей у каждого.

Суд также оставил в силе запрет Росрегистрации производить любые регистрационные действия, связанные с отчуждением и/или обременением имущества троих должников.

Банк России 16 апреля 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Интерпромбанка, а также назначил временную администрацию по управлению данной кредитной организацией.

Суд зарегистрировал заявление ЦБ РФ о банкротстве банка 16 июня 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд 8 ноября 2021 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 16 августа удовлетворил заявление ЦБ РФ о банкротстве Интерпромбанка и открыл конкурсное производство в отношении банка, конкурсным управляющим было утверждено АСВ.

Объем страхового возмещения вкладчикам Интерпромбанка на начало марта 2021 года оценивался в 4,3 млрд рублей, говорилось в сообщении АСВ.

По итогам 2020 года Интерпромбанк занимал 140-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".