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Минобороны РФ заявило о нанесении Киевом удара по Луганску пятью ракетами АТАСМS

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар пятью ракетами АТАСМS по жилым кварталам Луганска.

"Четыре американские ракеты были сбиты российскими средствами ПВО. Одна ракета поразила два многоквартирных дома. В результате, по предварительным данным, пострадало более 20 мирных жителей, среди которых есть дети", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, это произошло около 11:00 по московскому времени.

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Минобороны РФ Луганск
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