Путин поддержал идею возврата к индексациям пенсий работающим пенсионерам

Фото: Валентина Певцова/РИА Новости

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею возврата к индексации пенсий работающим пенсионерам.

"Я с вами согласен, мы должны принять это решение. Пожалуй, я сейчас прямо на форуме об этом скажу", - заявил он на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в ответ на соответствующее предложение собеседника.

Путин отметил, что этот вопрос обсуждается на протяжении нескольких лет и постоянно ставится различными политическими силами, в том числе фракциями Госдумы.

Он также обратил внимание, что индексация пенсий работающим пенсионерам связана с дополнительными расходами бюджета, но добавил, что в настоящее время в России не хватает рабочих рук, а на пенсию уходят высококвалифицированные специалисты, которые нужны экономике.

"Самое главное, нужно поддержать людей и обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой мы постоянно говорим", - сказал Путин.