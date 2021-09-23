Кабмин не отказался от идеи индексации пенсий работающим пенсионерам

Соответствующий законопроект ЛДПР был отклонен как непроработанный, пояснил Минтруд

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В правительстве РФ не отказываются от идеи индексации пенсий работающим пенсионерам, соответствующий законопроект ЛДПР был отклонен как непроработанный, сообщила пресс-служба Минтруда.

"Направленный правительством отзыв на законопроект ЛДПР об индексации касается не идеи индексации пенсии работающим как таковой, а конкретного законопроекта", - говорится в сообщении пресс-службы в четверг.

"Поддерживаемые правительством законопроекты должны содержать конкретные механизмы обеспечения обязательств. Ввиду непроработанности законопроект был отклонен", - уточняется там.

В пресс-службе добавили, что российским правительством ведется постоянная работа по анализу и совершенствованию форм социальной поддержки. При необходимости вводятся дополнительные, адресные меры поддержки.

Так, например, по поручению президента в 2021 году всем получателям пенсий была произведена выплата по 10 тыс. рублей. Еще одна единовременная выплата была осуществлена в августе семьям с детьми школьного возраста, отметили в ведомстве.

В четверг стало известно, что правительство РФ не поддержало законопроект об индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, который внесли в Госдуму ряд депутатов ЛДПР.

Ранее сообщалось, что Минтруд направил в правительство подготовленные варианты индексации пенсий работающим пенсионерам.