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В Кремле отметили, что вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам еще в проработке

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Вопрос индексации пенсий для работающих пенсионеров не снят с повестки дня, сроки исполнения правительством поручения главы государства продлены из-за пандемии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, можно ли считать проваленным исполнение поручения главы государства правительству проиндексировать выплаты работающим пенсионерам, представитель Кремля ответил: "Нет, нельзя, оно выполнено, вопрос в проработке. Это очень сложный вопрос".

Касаясь сроков исполнения президентского поручения, Песков отметил: "Сроки продлеваются соответствующим образом, но здесь ведется работа и нет ничего страшного".

По словам пресс-секретаря главы государства, "это сложный вопрос, плюс ситуация, которая носит специфический характер в связи с пандемией, в связи с ее влиянием на экономику".

Как сообщалось, в январе 2021 года президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своей пресс-конференции, состоявшейся 17 декабря 2020 года. В частности, правительству РФ было поручено до 1 февраля представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.

Принятые в 2020 году поправки к Конституции прямо говорят об обязательной ежегодной индексации пенсий в России, и поправка не делит пенсионеров на работающих и неработающих. Вместе с тем, с 2015 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются.

Дмитрий Песков

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