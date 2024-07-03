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Арестованный гражданин Франции Винатье собирал данные в сфере военной деятельности РФ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Арестованный за сбор в РФ военной информации гражданин Франции Лоран Винатье (признан в РФ иноагентом) общался с чиновниками, учеными и военными экспертами, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В ходе своих визитов в Москву Винатье Л. установил многочисленные контакты с представителями экспертного и научного сообщества (политологи, социологи, экономисты, военные эксперты и др.), а также государственными служащими", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем "Интерфакс".

По их данным, в ходе общения с указанными категориями лиц "француз, в том числе, собирал сведения военного и военно-технического характера, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ".

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В свою очередь в СКР сообщили, что по уголовному делу "допрошено семь свидетелей, с которыми обвиняемый проводил встречи для сбора сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ".

7 июня Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия санкционировал арест Винатье до 5 августа по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (ч. 3 ст. 330 УК РФ).

В суде стало известно, что Винатье признал вину.

Винатье - 48-летний консультант швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога", которая, согласно информации на сайте НКО, ставит своей целью "помогать предотвращать, смягчать и разрешать вооруженные конфликты посредством диалога и посредничества".

Предъявленное Винатье обвинение предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. руб., либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

СКР ФСБ Франция Лоран Винатье
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