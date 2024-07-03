Арестованный гражданин Франции Винатье собирал данные в сфере военной деятельности РФ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Арестованный за сбор в РФ военной информации гражданин Франции Лоран Винатье (признан в РФ иноагентом) общался с чиновниками, учеными и военными экспертами, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В ходе своих визитов в Москву Винатье Л. установил многочисленные контакты с представителями экспертного и научного сообщества (политологи, социологи, экономисты, военные эксперты и др.), а также государственными служащими", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем "Интерфакс".

По их данным, в ходе общения с указанными категориями лиц "француз, в том числе, собирал сведения военного и военно-технического характера, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ".

В свою очередь в СКР сообщили, что по уголовному делу "допрошено семь свидетелей, с которыми обвиняемый проводил встречи для сбора сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ".

7 июня Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия санкционировал арест Винатье до 5 августа по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (ч. 3 ст. 330 УК РФ).

В суде стало известно, что Винатье признал вину.

Винатье - 48-летний консультант швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога", которая, согласно информации на сайте НКО, ставит своей целью "помогать предотвращать, смягчать и разрешать вооруженные конфликты посредством диалога и посредничества".

Предъявленное Винатье обвинение предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. руб., либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.