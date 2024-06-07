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Косачев считает, что пересмотр ядерной доктрины будет увязан с ростом угроз для России

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Изменения в ядерной доктрине России будут увязаны с ростом угроз для нашей страны, заявил "Интерфаксу" вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

На вопрос, будет ли увязан пересмотр российской ядерной доктрины с ростом угроз для России, Косачев сказал: "Да, разумеется".

"Мы же видим, как раз за разом происходит постепенное продвижение вперед (со стороны Запада) в надежде, что Россия будет пропускать переход количества в качество", - отметил он.

По словам Косачева, "специальной военной операции предшествовали восемь лет, когда наше терпение испытывали действиями Киева на юго-востоке Украины, и всем казалось, что Россия не среагирует на это так, как она в конечном итоге среагировала".

Вместе с тем он напомнил, что президент Владимир Путин сказал, что "существует возможность (пересмотра ядерной доктрины), но пока предел этих возможностей не достигнут, и об этом говорить преждевременно".

Запад Киев Константин Косачев Владимир Путин Украина
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