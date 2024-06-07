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Путин допустил изменение российской ядерной доктрины

При необходимости Россия проведет испытания ядерного оружия, предупредил президент

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин не считает, что наступил указанный в ядерной доктрине момент для применения ядерного оружия, но не исключил, что в этот документ могут быть внесены изменения. Он заявил об этом на ПМЭФ.

"У нас есть ядерная доктрина, и там все написано. (...) Применение возможно в исключительном случае, в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны. В исключительных случаях. Я не считаю, что такой случай наступил. И нет такой необходимости", - сказал он.

"Но эта доктрина - это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесения каких-то изменений в эту доктрину", - добавил глава государства.

Путин напомнил, что ранее Россия не только подписала, но и ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

"Американцы его подписали, но не ратифицировали. Поэтому в сегодняшних условиях мы отозвали свою ратификацию", - сказал он.

"Но, если надо будет, мы проведем испытания, но пока необходимости такой тоже нет, поскольку наши информационные и компьютерные возможности позволяют все производить в сегодняшнем виде", - отметил Путин.

Владимир Путин США
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