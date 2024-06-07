Голикова заявила, что в Соцфонде хватит денег для индексации пенсий работающим

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Социальном фонде России достаточно средств для индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщила журналистам на полях ПМЭФ вице-премьер Татьяна Голикова.

"Одно из самых ключевых для наших граждан - это возобновление (индексации - ИФ) пенсии работающим пенсионерам с 1 января 2025 года. Для людей это ожидаемое решение. Средств в Социальном фонде достаточно, доходы поступают стабильно. И с 1 февраля, как сказал президент, решение будет реализовано", - сказала она.

Она уточнила, что "соответствующий закон нами вместе с депутатами будет подготовлен".

Возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам с февраля 2025 года предложил президент Владимир Путин.

Комментируя предложение президента, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам должна производиться на тех же условиях, что и неработающим. Он напомнил, что индексация пенсий проводится дважды - в феврале на уровень инфляции и в апреле с учетом роста фонда оплаты труда.

"Собственно, исходя из этого и будет индексироваться также и пенсия работающих пенсионеров. Начиная со следующего года приступим", - сказал министр.

Силуанов отметил, что Минфин и ранее поддерживал предложение индексировать пенсии работающих пенсионеров, но тогда на это требовались дополнительные ресурсы бюджета.

"Президент сказал, что с 1 февраля у нас индексируются пенсии на уровень инфляции, так записано в законе. Откуда деньги? Деньги есть в социальном фонде. Министерство финансов в принципе всегда поддерживало то, чтобы был единый подход по индексации работающим и неработающим пенсионерам. Но когда этот вопрос выносился несколько лет назад, в Думе мне задали его, тогда ресурсов у социального фонда не было и источником для этих средств нужно было выделять дополнительные ассигнования из федерального бюджета", - пояснил он.

"Сейчас ресурсы в социальном фонде есть, и социальный фонд может действительно выделить средства для того, чтобы и неработающие пенсионеры, и работающие пенсионеры имели возможность индексировать свои пенсии", - заверил глава Минфина.