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Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2025 года

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил с февраля следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Об этом Путин сообщил на пленарном сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу.

Он добавил, что с 1 февраля 2025 года и далее пенсии будут ежегодно повышаться не только тем, кто уже вышел на пенсию, но и тем, кто продолжает работать.

"Вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел. И сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей", - подчеркнул глава государства.

"Прошу партию "Единая Россия" совместно с правительством подготовить соответствующий законопроект и принять его в весеннюю сессию", - сказал Путин.

Владимир Путин Единая Россия
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