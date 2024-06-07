Суд 22 июля рассмотрит кассацию Магомедова о запрете судиться с "Транснефтью" в Англии

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа 22 июля рассмотрит кассационную жалобу бизнесмена Зиявудина Магомедова на решение по заявлению "Транснефти", запретившее продолжать судебное разбирательство против монополии в Высоком суде Англии и Уэльса, говорится в судебной картотеке.

Арбитражный суд Москвы принял решение о запрете в апреле. Если определение суда не будет исполнена, с Магомедова взыщут $2,5 млрд в рублях по курсу Банка России на дату платежа.

В 2022 году по иску Генпрокуратуры к братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым было обращено в доход государства $750 млн, которые они получили от продажи "Транснефти" акций АО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП). Надзор и суд посчитали это имуществом, "в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы".

Мещанский суд назначил Зиявудину Магомедову 19 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в 2,5 млн рублей. Его брата Магомеда приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд конфисковал в доход государства принадлежащие Магомедову акции в ООО УК "Транспортная группа ФЕСКО" (входит в группу), а также доли в АО "Русская тройка", АО "Портовый флот", АО "Портактив", ПАО "ВМТП", "Порт Петровск", "Феско бункер" и др.

Как писал "Коммерсантъ" в сентябре 2023 года, братья Магомедовы, находившиеся под стражей с 2018 года, подали в английский суд иск против бывших менеджеров FESCO, ее действующих и прежних акционеров, а также "Транснефти" и "Росатома". Они обвиняют ответчиков в "глобальном сговоре" с целью отчуждения их собственности в пользу госструктур путем вынуждения продажи активов по заниженной цене. Справедливую стоимость доли в НМТП истцы оценивают в $5 млрд, в FESCO - в $6 млрд без учета долей, которые могли бы быть получены по опционам, и прочих потерь.