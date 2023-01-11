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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Суд обратил в доход государства акции группы FESCO по новому иску к братьям Магомедовым

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы обратил в доход государства акции группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП - ИФ) по иску Генеральной прокуратуры РФ к основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату - Магомеду Магомедову и ряду физических и юридических лиц, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Исковые требования удовлетворены", - сообщил в суде в ночь на среду.

В доход государства обращены обыкновенные бездокументарные акции ДВМП, принадлежащие ряду юридических и физических лиц.

Ответчиками по иску выступали Магомедовы и их компании, а также другие акционеры, в том числе купившие бумаги после ареста братьев: Михаил Рабинович и его партнер Андрей Северилов (владеют 26,5% и 23,8% акций FESCO, соответственно), ряд компаний-акционеров.

Две компании-ответчика, кипрские Smartilicious Consulting Limited и Enviartia Consulting Limited представляют собой прямых акционеров головной компании FESCO - ПАО ДВМП, владеющими по 24,99% акций. Noubelius Ltd, Vovosa Co Limited и Rikima Holdings Limited ранее фигурировали в отчетности как акционеры ДВМП с пакетами в 9,6%, 8% и 6,6% соответственно, информацию об ООО "Наутилус" и ООО "Новаторинвест" как об акционерах ДВМП также можно встретить в судебных материалах по искам, оспаривающим итоги повторного годового собрания акционеров порта в 2020 году.

Как сообщалось, целью иска было обращение в доход государства акций FESCO, оставшихся в коммерческом обороте, после того как доля Зиявудина Магомедова была конфискована по вынесенному ему в рамках дела о преступном сообществе приговоре.

По версии прокуратуры, изъятые акции ДВМП приобретались на доходы, полученные, в частности, в период, когда Магомед Магомедов был членом Совета Федерации. Впоследствии, утверждал надзор, свое присутствие в группе через эти акции и влияние на операционную деятельность компании Магомедовы скрыли с помощью подконтрольных лиц.

Ответчики иск не признали и просили суд отклонить его.

В FESCO после появления в СМИ информации о подаче иска в суд заявили, что компания работает в штатном режиме и что там не комментируют "судебные разбирательства, которые не относятся к компании напрямую, а также связанные с акционерными вопросами".

Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима за создание преступного сообщества и многомиллиардные хищениях бюджетных средств. Магомеду Магомедову суд назначил 18 лет колонии строгого режима.

Кроме того, по приговору суд конфисковал акции транспортных активов группы FESCO, принадлежащие Зиявудину Магомедову, а именно акции ООО УК "Транспортная группа ФЕСКО" (входит в группу) и доли в АО "Русская Тройка", АО "Портовый Флот", АО "Портактив", ПАО "ВМТП", "Порт Петровск", "Феско Бункер" и др.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении - парк контейнеров более 100 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тысяч единиц. Флот состоит из 22 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях.

FESCO Зиявудин Магомедов Магомед Магомедов
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