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В Кремле назвали внутренним делом Франции досрочные выборы в парламент

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Кремле внимательно наблюдают за ситуацией во Франции в связи с назначением досрочных выборов в Национальное собрание этой страны, но считают это решение внутренним делом Франции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Будем внимательно за этим наблюдать, тем более, принимая во внимание пока что чрезвычайно недружественный, а даже враждебный настрой по отношению к нашей стране французского руководства", - заявил Песков.

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Так он в понедельник по просьбе журналистов прокомментировал ситуацию с назначением досрочных выборов в Национальное собрание во Франции.

Он отметил, что предпринятые шаги не являются "новацией в политических технологиях Французской республики" и что досрочные выборы в стране объявлялись и раньше.

"Это внутреннее дело французской республики, не хотели бы вмешиваться в эти внутренние дела. Вопреки широко иногда распространенной в Европе и в Америке клевете, мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран", - подчеркнул Песков.

В воскресенье вечером президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам в воскресенье вечером объявил, что распускает нижнюю палату парламента - Национальное собрание.

Дмитрий Песков Франция
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