Песков отказался комментировать возможную отставку Макрона до выборов во Франции

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Кремле отказались комментировать возможность отставки французского президента Эммануэля Макрона на фоне результатов его партии на выборах в Европарламент и объявления внеочередных парламентских выборов, призвав дождаться итогов голосования.

"Мы видим определенные тенденции. Да, партия Макрона набрала более чем в два раза меньше голосов, чем правый альянс, партия Макрона стремительно теряет свои позиции, - сказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - По всей видимости, это говорит о том, что французам что-то не нравится, но здесь сначала надо дождаться выборов, а потом пытаться как-то анализировать ситуацию, а пока мы считаем (комментарии - ИФ) преждевременным", - добавил он.

Пескова попросили прокомментировать сообщения о том, что Макрон обсуждает с окружением возможность отставки в случае победы на выборах в парламент правых политических сил.

Сторонники Макрона проиграли партии "Национальное объединение" выборы в Европарламент. Макрон 9 июня объявил о роспуске Национального собрания и проведении внеочередных выборов.